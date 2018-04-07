Женщина попыталась сварить яйцо в СВЧ-печи

Дайан Кобб из Большого Манчестера нашла в Сети лайфхак, который подробно описывал, как быстро сварить яйцо в микроволновке. Девушка несколько раз эту процедуру уже проделывала, но последняя оказалась роковой.

Яйцо, как только она коснулась его ложкой, взорвалось прямо в стакане, из-за чего Дайана получила массу серьезнейших ожогов. Женщина утверждает, что эти ощущения были в 100 раз ужаснее, чем те, которые доставляет обычный ожог.

На восстановление кожи лица ей теперь понадобится около 2 лет, хоть сейчас оно и выглядит уже значительно лучше, чем сразу после травмы. Кожа, по словам Кобб, начала слезать практически в первые секунды. Теперь она не обходится без специального крема.