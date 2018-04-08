Дом Синей Бороды продают как «исторический»

Во Франции выставлен на продажу дом, где в XX веке жил Анри Дезире Ландрю. Он более известен широкой общественности как Синяя Борода.

На сайте местного риелторского агентства, где и опубликовано объявление, о трагическом прошлом дома не указано. Зато жилье значится как "очень хорошее". А дом считается "с богатой историей".

Что же, спорить с этим сложно. Ведь в начале XX века Синяя Борода в течение четырех лет заманивал к себе домой женщин, грабил их и убивал.

Доказать удалось всего 11 эпизодов, но полицейские уверены, что жертв было значительно больше.

Тому, кто захочет купить "историческое жилье", придется расстаться с круглой суммой. Дом выставлен на продажу за 450 тысяч евро.