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Дом Синей Бороды продают как «исторический»
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Дом Синей Бороды продают как «исторический» 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Синяя Борода", 1972
Во Франции выставлен на продажу дом, где в XX веке жил Анри Дезире Ландрю. Он более известен широкой общественности как Синяя Борода.
На сайте местного риелторского агентства, где и опубликовано объявление, о трагическом прошлом дома не указано. Зато жилье значится как "очень хорошее". А дом считается "с богатой историей".
Что же, спорить с этим сложно. Ведь в начале XX века Синяя Борода в течение четырех лет заманивал к себе домой женщин, грабил их и убивал.
Доказать удалось всего 11 эпизодов, но полицейские уверены, что жертв было значительно больше.
Тому, кто захочет купить "историческое жилье", придется расстаться с круглой суммой. Дом выставлен на продажу за 450 тысяч евро.
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