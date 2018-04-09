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Самые необычные свадебные обряды Индии
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Самые необычные свадебные обряды Индии 

WMJ.ru 9 часов назад
Фото: WMJ.ru
Индийские свадьбы — одни из самых зрелищных в мире. Индийцы не спешат европеизироваться и переодеваться в белые платья и классические костюмы, а значит, такими зрелищными их торжества останутся еще долго.
Одна из самых необычных для нас индийских свадебных традиций — массовые бракосочетания. Сотни невест и женихов, среди которых не только индуисты, но и те, кто проповедует христианство или ислам, собираются вместе для "социальной свадьбы". Такие торжества устраивают муниципалитеты и частные предприниматели для девушек-сирот и пар из бедных семей.
Особенно важна эта традиция для девушек: по обычаю, свадебные траты ложатся на семью невесты, которая должна передать жениху приданое в виде денег и подарков, а также устроить богатый ужин. На таких свадьбах девушки не только радуются происходящему, но и откровенно грустят. Часто им приходится носить порядковые номера.
Зато традиция минди-девичников могла бы прижиться и у нас! Подружки невесты накануне свадьбы вооружаются хной и покрывают руки и ноги девушки узорами «минди», украшают запястья браслетами, а ее жилье — цветами.
Рисунки могут наносить целый день: чем он темнее и сложнее, тем крепче будет брак. Бонус: новобрачной нельзя выполнять домашнюю работу, пока узоры не сойдут полностью.
Обручальное кольцо на пальце? Нет, у индийской невесты свадебное кольцо — в носу, и чем больше и изящнее, тем лучше! Ну а наряд и украшения жениха немногим уступают невестиным:
Вы привыкли к белоснежным платьям невест, а для индийских будущих жен главный цвет — красный, уступающий только золотому во всех его проявлениях. Однако индийские подиумные коллекции в последние годы предлагают и более привычные нашему глазу варианты:
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