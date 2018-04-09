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Милашка-шпиц загрыз малыша
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Милашка-шпиц загрыз малыша 

Рамблер 4 часа назад
Безобидный на вид пушистый шпиц проявил охотничьи инстинкты. Собака спугнула маму-крольчиху и безжалостно загрызла маленького кролика, но остальных, к счастью, успели спасти. Кроличье семейство проживало во дворе, и шпиц подобрался к ним слишком близко. Хозяйка забрала двух оставшихся крольчат в дом и поселила их в клетку, чтобы оградить от острых зубов собаки. Теперь малышей кормят вручную козьим молоком и травой, а агрессора и близко не подпускают. Хотя, похоже, шпиц пребывает в недоумении и пытается найти на заднем дворе новую добычу.
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