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Призрак мёртвого ребёнка заигрался в баре
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Призрак мёртвого ребёнка заигрался в баре 

Рамблер 3 часа назад
Хозяйка паба в Рексеме, Северный Уэльс, считает, что сняла призрак мёртвого ребёнка, решившего поиграть с воздушным шаром. 42-летняя Гейл Робертс уже закрывала заведение, когда заметила, что в нескольких сантиметрах от пола парит воздушный шарик. При этом Гейл с удивлением поняла, что шар движется целенаправленно, а не хаотично, как это бывает с шариками, заполненными гелием или воздухом. Ролик, снятый и опубликованный женщиной, стал популярен среди пользователей интернета, при этом часть комментаторов считают, что с шариком играет призрак погибшего малыша.
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