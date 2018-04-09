Призрак мёртвого ребёнка заигрался в баре

Хозяйка паба в Рексеме, Северный Уэльс, считает, что сняла призрак мёртвого ребёнка, решившего поиграть с воздушным шаром. 42-летняя Гейл Робертс уже закрывала заведение, когда заметила, что в нескольких сантиметрах от пола парит воздушный шарик. При этом Гейл с удивлением поняла, что шар движется целенаправленно, а не хаотично, как это бывает с шариками, заполненными гелием или воздухом. Ролик, снятый и опубликованный женщиной, стал популярен среди пользователей интернета, при этом часть комментаторов считают, что с шариком играет призрак погибшего малыша.