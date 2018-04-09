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В Китае теперь можно арендовать бойфренда
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В Китае теперь можно арендовать бойфренда 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Китайцы все изобретательнее и изобретательнее. Теперь в Поднебесной появилась услуга, благодаря которой любая девушка может "арендовать" себе бойфренда. Почасово.
Прокат молодого человека не подразумевает интимных услуг. Снять парня на некоторое время можно для совместного времяпрепровождения, гуляний за ручку, объятий и празднования, например, Нового года, но тут уже плата будет более высокой. Так же за накинутый сверху процент он сможет поцеловать вас в щечку.
Важно, что если вы "арендовали" друга на праздник, вы обязаны будете предоставить ему отдельную кровать, а вот на диване он согласится заночевать опять же за дополнительную надбавку к итоговой цене.
Прокат "жениха" на сутки обойдется девушке примерно в $50, не включая описанных в отдельном прейскуранте цен на особые услуги. Предлагает кандидатов компания Taobao и в подготовленном ими списке уже около 300 парней.
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