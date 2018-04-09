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Мужчина оживил белку, получившую удар током
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Мужчина оживил белку, получившую удар током 

Рамблер 5 часов назад
В колумбийском городе Картахена мужчина спас белку, которую ударило током на проводах высоковольтной линии.
Очевидцы засняли чудесное спасение и выложили ролик на сервисе YouTube. Судя по видео, у мужчины явно есть навыки оказания первой помощи. Он быстро сориентировался и начал делать животному массаж сердца, пытаясь вдувать воздух в легкие.
Удивительно то, что реанимация прошла успешно. Спустя довольно продолжительное время белка начала дышать, а потом и вовсе попыталась убежать.
Этот случай закончился чудесным спасением, однако все чаще дикие животные выходят в город, оказываются в непривычной им среде и попадают в опасные ситуации.
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