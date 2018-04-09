Зачем люди хоронят себя заживо за деньги

Когда мы думаем о работе, то в голове возникают тысячи знакомых всем вакансий. Но, как оказалось, в мире существует множество разнообразных и специфических работ, в существование которых сложно поверить.

Покраска газонов

Деятели этой "профессии" зарабатывают около 125 долларов за газон. Сама услуга кажется странной, ведь зачем красить траву, которая и так зеленая? Странный бизнес организовал Джозеф Пераццо в 2015 году, когда многие штаты США начали страдать от засухи. Из-за палящего солнца трава сменила свой цвет на бурый.

Еще давно покраску применяли лишь на полях для гольфа или футбола, а после засухи клиентов стало больше, а бизнес — масштабнее.

Погребение заживо

Если у вас депрессия, вам кажется, что вас не любят, а начальник вовсе не ценит, то вам следует отправиться в Южную Корею. За 45 долларов вас похоронят заживо. Вся церемония происходит как на настоящих похоронах: человека закутывают в саван, кладут в гроб, а после закрытия крышки наступает тишина. Вас похоронят на 10 минут, но за это время вы успеете пересмотреть все свои взгляды на мир и депрессию как рукой снимет.

Очередь за деньги

Время — самое ценное, что у нас есть. И некоторые для экономии времени готовы платить даже за то, чтобы человек постоял в очереди вместо него. Таких людей называют трамитадорами и, как правило, в России это студенты или пенсионеры. А на Западе есть целые компании, которые занимаются масштабным бизнесом.

Услуга обойдется заказчику около 20 долларов в час.

Услуга папарацци

Если вы мечтаете почувствовать себя звездой, сбегая через запасные выходы от назойливых репортеров и фотографов, то можете заказать услугу за 200 долларов. Такую "охоту" можно заказать как для себя, так и в качестве сюрприза для друзей.

Папарацци будут следить за каждым шагом клиента. Главное — заранее уточнить, нравится ли вашему другу такое внимание.

Служба извинений

Иногда признавать свои ошибки бывает очень непросто. Те, которые не могут подобрать подходящих слов для извинений, могут нанять специалиста, который оригинально скажет "прости" за вас.

Вам остается лишь заплатить 90 долларов за извинение по почте или телефону и 240 долларов за личное извинение.

Бабушка на час

Эта услуга популярна в Австралии, США, Южной Кореи и Турции. Именно сюда проходит набор работников в возрастной категории 50+. Для того чтобы стать бабушкой на час вам стоит любить детей, уметь печь или вязать. Оплата — около 9-15 долларов в час.

Животные напрокат

Если ваш ребенок постоянно капризничает и просит завести собаку, а вы уверены, что выгул и кормление питомца ляжет на ваши плечи, попробуйте взять пса напрокат. В числе питомцев, которых можно взять "в аренду" кошки, тритоны, лошади, коровы, голуби, змеи и другие необычные животные. ​