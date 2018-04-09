Мрачные спиритические сеансы прошлого

В XIX столетии в ряде стран, особенно в Европе, стали популярны «встречи» с покойными родственниками. Спиритические сеансы проводились едва ли не во всех знатных домах. Поскольку прикоснуться к потустороннему хотел практически каждый, в этот период появилось много медиумов.

Кроме того, тогда же появились фотографы, занимающиеся съемкой таких «сеансов связи», и им даже удавалось снимать на камеру «духов».

Присутствовавшие в помещении люди после «сборов» заявляли, что слышали звуки с того света, видели левитирующие предметы, а также ощущали присутствие мертвых.

Некоторые дамы в процессе даже падали в обморок. Впрочем, желание еще раз пообщаться с покойными родными и близкими было сильнее, чем страх.

Трудно сказать, умел ли кто-то действительно связываться с духами, однако едва ли не каждый второй тогда называл себя медиумом. Как правило, это были всего-лишь умелые шарлатаны, обманывавшие наивных клиентов.

Anews

К примеру, летающие предметы, чаще всего, крепились посредством лески, что позволяло им «парить» в воздухе. Однако никто не замечал этого нюанса, и почти все находились под большим впечатлением.

В 1910 году некая Март Берод во время спиритических сеансов демонстрировала клиентам «выведение эктоплазмы», что было характерно при общении с «духами». В действительности женщина просто пускала в ход марлю, а также шифон и муслин, таким образом поражая окружающих.

Между тем, такие сеансы в прошлом были действительно опасны для желающих проникнуть в потусторонний мир.

Нередко участники сами становились его частью, умирая от испуга, а также аллергии на некоторые растворы и травы, которые использовали медиумы, чтобы таким образом затуманить сознание «жертв».