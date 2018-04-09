Человек-пугало и другие странные профессии

В общем-то, все профессии важны, и даже те, которые сперва могут показаться странными и бессмысленными. Нижеупомянутые варианты, несмотря на свою специфичность, могут приносить немалый доход.

Пугало

Для особо богатых фермеров предлагается работник по отпугиванию птиц с полей, который наряжается как пугало и стережет урожай с помощью песен. В год на такой работе можно получить около $15 тысяч.

Веб-священник

С 2004 года Британская церковь разрешила священникам вести деятельность в интернете, где они смогли найти постоянных клиентов. В зависимости от наплыва пользователей зарплата таких церковных служащих может достигать $10 тысяч.

Наблюдатель

Даже обычное наблюдение за тем, как высыхает краска, может принести хорошие деньги. Данная профессия введена с 2010 года и за такую работу можно получить от $25 тысяч в год. Работнику необходимо следить за тем, как меняются частицы краски со временем, а иногда для этого требуется микроскоп.

Матрасы

Некоторые отели ищут сотрудников, которые могут тестировать их кровати на уровень комфортности для сна. На такой работе люди получают около $35 тысяч в год за то, что профессионально спят на рабочем месте. Также некоторые компании по производству матрасов нанимают человека, который сможет тестировать продукцию на упругость и прочность посредством прыжков, а за такую работу можно получать от $40 тысяч ежегодно.

Ныряльщик

С 2008 года в Америке, Индии и Европе туристов удивляют ныряльщики с опасных скал, высота которых для мужчин составляет 27 метров, а для женщин — 20. Эта работа требует серьезной физической выносливости и специальной подготовки. Причем фиксированной заработной платы на этой работе нет, а спортсмены получают около $30 тысяч в год.

Коттеджи

Высокооплачиваемую и легкую работу можно найти и для всей семьи, например, некоторые коттеджи категории «Премиум» заселяют новые здания специальными сотрудниками, чтобы те обжили дом и сделали его уютным до появления покупателей. За такую работу можно получать около $60 тысяч в год.

Упаковщик

Довольно сложно уследить за всеми мелочами во время сбора на отдых, особенно, если дело касается большой семьи. Для состоятельных семей теперь не нужно беспокоиться о багаже, который быстро упакует и не забудет ничего важного специальный человек. Для такой работы не нужны особенные знания и образование, а зарабатывать можно около $100 тысяч в год.