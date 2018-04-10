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Тренажер засосал ребенка
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Тренажер засосал ребенка 

Рамблер 6 часов назад
В китайском фитнес-центре произошёл случай, чуть на завершившийся трагедией. На беговой дорожке занималась женщина, когда сзади к тренажёру на спортивном мяче подкатился ребёнок. Любопытный малыш попытался исследовать движущееся полотно, но быстро вращавшийся тренажёр начал засасывать мальчика. При этом дама, бегавшая на дорожке, даже не заметила, что позади что-то происходит. Когда руки малыша уже полностью скрылись под полотном, к нему подбежала женщина и сумела вытянуть из тренажёра. Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения.
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