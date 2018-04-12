10 безумств, которые люди творят со своими телами

Человек редко бывает собой доволен, поэтому пластические хирурги живут сыто и безбедно. Кто-то меняет себя лишь слегка, иные же готовы перекраивать тело в самых неожиданных местах. Нам лишь остается наблюдать за ними с улыбкой, отвращением или шоком. «Умный журнал» составил список обескураживающих модификаций тела, на которые люди зачем-то решались.

Эльфийские уши

На вершине популярности фэнтези-саг в моду вошли операции по изменению формы ушей с обычной на эльфийскую. Хрящ надрезается и сшивается таким образом, чтобы его форма получилась заостренной.

anews

Операция является необратимой, а заживление — долгим.

Заточка зубов

У человека есть зубы, заостренные от природы, — клыки. Они нужны для откусывания и пережевывания мяса и другой жесткой пищи.

anews

Но некоторым этого мало, и они проходят через процедуру подпиливания всех зубов, чтобы те выглядели острее. Результат делает таких людей похожими на акул или адептов языческих культов.

Корсет на теле

Это вид так называемого «игрового» пирсинга, который не подразумевает ежедневного ношения, а надевается для фотосессий, создания рисунка, либо проверки уровня болевого порога.

Подобные «украшения» возникли благодаря моде на ретро и стимпанк — направления, смешивающего моду XIX века и увлечение промышленными технологиями и фантастикой.

Anews

Корсет из пирсинга и лент делают не только на спине, но и на других частях тела.

Солевой бублик на лбу

Эта странная косметическая операция была изобретена в Канаде, но вскоре набрала популярность среди японской молодежи. Человеку под кожу вводится солевой раствор, создавая на лбу припухлость, на которую затем нажимают пальцем.

Anews

В результате получается соляной подкожный пончик. Держится он, правда, недолго — от 16 часов до суток.

Подкожные импланты

Человеку, решившему вставить подкожный имплант, делают надрез на коже, в который вставляются силиконовые фигурки, которые постепенно приживаются, создавая объемный рисунок. Если имплант будет отторгнут организмом, это может привести к анатомическим осложнениям, потере чувствительности и воспалению.

Anews

Иногда люди используют импланты, чтобы создать видимость мышечного рельефа. Отличное решение для ленивых!

Трансдермальная имплантация

Если подкожные импланты полностью располагаются внутри, то сквозные частично находятся под кожей, а частично на ее поверхности. Под кожу помещается основа, в середине которой расположен штифт с резьбой, на которую накручивается украшение.

Anews

Люди, решившиеся на подобное вмешательство, нередко сталкиваются с отторжением импланта, защемлением сосудов и нервов.

Удаление ребер

Некоторые женщины одержимы тонкой талией настолько, что готовы идти на вредные для жизни и здоровья решения. В прежние времена барышни практически постоянно носили утягивающие до безобразия корсеты, которые приводили к застою воздуха в легких, болезням и деформации внутренних органов.

Фанаты корсетов существуют и в наши дни.

Взгляните, если отважитесь, что стало с девушкой, носившей корсет 23 часа в сутки.

Anews

Сегодня сузить талию можно удалив хирургическим путем нижние ребра. Это долго, больно и дорого, к тому же не каждый врач согласится провести такую операцию.

Но на всякий товар находится свой купец, каким бы безумным и сомнительным ни был товар. Особенно большой популярностью эта процедура пользуется у людей, «повернутых» на Барби и превративших себя в кукол.

Шрамирование

Шрамирование позволяет создавать на теле законченные рисунки, узоры или надписи путем оставления шрамов. Чаще всего проводится скальпелем под местной анестезией.

Anews

Хоть это категорически не рекомендуется, некоторые люди создают шрамовые рисунки при помощи ожогов или химических веществ.

Разрезание языка

Язык разрезается скальпелем под местной анестезией от кончика до середины. После заживления он становится двойным, как у змеи. Каждая из частей языка после вмешательства может двигаться самостоятельно.

Anews

Важно, чтобы операцию проводил опытный хирург, так как через язык проходит две крупные артерии, повреждение которых приведет к обильному кровотечению с возможным летальным исходом.