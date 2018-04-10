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Пингвин заклевал непрошеного гостя
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Пингвин заклевал непрошеного гостя 

Рамблер 4 часа назад
Ролик, снятый морскими исследователями в декабре 2017 года в бухте Шарко в Антарктиде, пришёлся по вкусу пользователям соцсетей. Кажется, что неуклюжие пингвины просто развлекаются, прыгая со льдины в воду, запрыгивая обратно и носясь по льду. Но, похоже, здесь идёт борьба за собственную территорию: одинокий пингвин, попытавшийся заскочить на льдину, столкнулся с обороняющимся соперником. Едва оказавшись на твёрдой поверхности, птица натыкается на враждебный клюв, получает удар и снова оказывается в воде.
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