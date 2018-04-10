Жираф большой, ему видней: животное атаковало авто

Посетители сафари-парка в Уэст-Мидлендсе (Англия) столкнулись с голодным и наглым жирафом.

Жираф потребовал угощение и заснул голову в машину. Женщина, стремясь избавиться от непрошеного гостя, стала поднимать стекло в надежде отпугнуть животное. Но до жирафа, что называется, дошло не сразу, и стекло просто разбилось, разлетевшись на осколки.

По счастливой случайности, туристы и жираф остались целы и даже не были ранены. Администрация парка заявила, что в происшествии виноваты люди, так как в правилах посещения указано, что окна машин должны быть закрытыми или открытыми лишь наполовину, что можно было угостить животное лакомством.