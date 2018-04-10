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Новый тренд: брови-кардиограмма
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Новый тренд: брови-кардиограмма
Рамблер
6 часов назад
Самые безумные варианты дизайна бровей — в фотогалерее.
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Брови волнистой формы завоевали в среде блогеров популярность еще осенью. Мейк-ап-блогер из Кувейта решила пойти дальше и сделала из бровей "кардиограмму".
Фото:
@shinybeautiz
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Такие брови точно поразят вас. В самое сердце.
Фото:
@shinybeautiz
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Стрелки Закия тоже не обошла вниманием. Ломаные линии возле глаз отлично дополняют "молниеносный" тренд.
Фото:
@shinybeautiz
4/5
А это, наверно, самый обычный из вариантов макияжа бровей визажистки.
Фото:
@shinybeautiz
5/5
В своем Instagram-аккаунте визажистка не только активно делится своими экспериментами, но и призывает подписчиков делиться идеями макияжа.
Фото:
@shinybeautiz
Комментарии
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Визажистка из Кувейта Закия Серрух Вахби придумала новый тренд — брови в форме кардиограмм. В своем Instagram-аккаунте она подробно рассказывает как сделать необычный дизайн с помощью клея, тональных средств и подводки.
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