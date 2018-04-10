В США прошел дождь из мертвых гусей

В американском штате Айдахо есть городок Айдахо-Фолс. После этой истории городок прославился. С неба на него упали более пяти десятков мертвых гусей.

Птицы были найдены вечером 7 апреля. Скорее всего, виной тому погода — прошли сильные гроза и град. По словам эксперта из департамента охотничьих ресурсов, град вряд ли убил бы птиц, а вот гроза — вполне возможно. Он так же предположил, что стая бедняг направлялась в Канаду. Мертвые птицы находились в радиусе примерно 100 метров.

Представитель департамента лично собрал тушки птиц: 48 белых гусей и 3 гуся Росса.