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В США прошел дождь из мертвых гусей
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В США прошел дождь из мертвых гусей 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Jacob Berl, IDFG
В американском штате Айдахо есть городок Айдахо-Фолс. После этой истории городок прославился. С неба на него упали более пяти десятков мертвых гусей.
Птицы были найдены вечером 7 апреля. Скорее всего, виной тому погода — прошли сильные гроза и град. По словам эксперта из департамента охотничьих ресурсов, град вряд ли убил бы птиц, а вот гроза — вполне возможно. Он так же предположил, что стая бедняг направлялась в Канаду. Мертвые птицы находились в радиусе примерно 100 метров.
Представитель департамента лично собрал тушки птиц: 48 белых гусей и 3 гуся Росса.
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