Видео: привидение в розовом преследует водителя

Зловещее ночное видео взбудоражило Интернет.

На проселочной дороге малайзийского штата Кедах водитель столкнулся с необъяснимым явлением. Раз за разом на обочине дороги появлялась женщина в розовой куртке, как будто преследуя машину.

В конце концов автор видео потерял выдержку и помчался в противоположную от странной фигуры сторону. Видео набрало уже более 200 тысяч просмотров.

Впрочем, многие подписчики заподозрили, что видео является постановочным, а некоторые решили, что это реклама малайзийского фильма ужасов The Legend of Pontianak.