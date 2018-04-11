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Видео: привидение в розовом преследует водителя
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Видео: привидение в розовом преследует водителя 

Рамблер 5 часов назад
Зловещее ночное видео взбудоражило Интернет.
На проселочной дороге малайзийского штата Кедах водитель столкнулся с необъяснимым явлением. Раз за разом на обочине дороги появлялась женщина в розовой куртке, как будто преследуя машину.
В конце концов автор видео потерял выдержку и помчался в противоположную от странной фигуры сторону. Видео набрало уже более 200 тысяч просмотров.
Впрочем, многие подписчики заподозрили, что видео является постановочным, а некоторые решили, что это реклама малайзийского фильма ужасов The Legend of Pontianak.
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