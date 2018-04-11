Схватка кобры и питона попала на видео

Удушающая схватка кобры и питона

В ботаническом саду штата Пенанг в Малайзии туристы сняли впечатляющий ролик: схлестнулись две мощные змеи. Кобра длиной около 4 метров попала в удущающие объятия двухметрового питона. Сцепившиеся в клубок рептилии провели в почти неподвижном состоянии пару часов. Когда один из туристов ткнул палкой в кобру, чтобы проверить, жива ли она, змея пошевелила головой. Некоторые гости ботанического сада, напуганные зрелищем, отказывались идти дальше. Неизвестно, чем закончилось противостояние огромных змей, но некоторые комментаторы предположили, что обе они оказались в супе.