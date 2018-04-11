Первый космический отель откроется в 2022 году

Еще не так давно полеты в космос казались несбыточной мечтой, но скоро станет возможно провести на орбите почти две недели в качестве туриста.

Основатель компании Orion Span Фрэнк Банджер объявил, что уже через 4 года планируют открыть для всех желающих космический отель "Aurora Station".

Космическая гостиница будет иметь довольно компактные размеры: около 13 м в длину и 5 м в ширину. Разместиться в ней смогут четверо туристов и два члена экипажа.

Перед необычным путешествием желающие попасть на орбиту должны будут пройти обязательную трехмесячную подготовку к полету. А на "борту" гостиницы космические туристы кроме того, что полюбуются на Землю, смогут принять учатие в научных экспериментах и вырастят овощи и фрукты, которые смогут забрать домой как сувенир.

Правда, побывать в космическом отеле по карману далеко не каждому: 12 дней на орбите обойдутся путешественникам примерно в 10 миллионов долларов. Но Фрэнк Банджер обещает, что постепенно стоимость проживания в орбитальной гостинице будет снижаться, чтобы сделать космос доступным для всех желающих.

Напомним, что на данный момент желающие попасть в космос могут провести 12 суток на российской части МКС. Стоит это, по неофициальным данным около 40 миллионов долларов, но точные данные не разглашаются.