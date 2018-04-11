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Турист потерял дорогу и случайно забрался на Альпы
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Турист потерял дорогу и случайно забрался на Альпы 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Пьяный турист по имени Павел случайно забрался на итальянские Альпы по дороге в отель. Об этом сообщает La Stampa.
30-летний мужчина из Эстонии заблудился ночью на горном курорте Червиния в Италии. Павел пропустил поворот к своей гостинице, и улица вывела его к горной трассе. В состоянии сильного алкогольного опьянения турист не заметил, что начал подниматься вверх по склону, и в результате оказался на высоте 2 400 метров. Там он забрел в бар Igloo, выпил две бутылки воды и уснул на барной стойке.
Карабинеры и спасатели всю ночь вели поисковую операцию с собаками, вертолетом и дронами. Однако эстонца обнаружили только утром, когда владельцы заведения пришли на работу.
Местная полиция сообщила, что Павлу придется выплатить штраф.
В январе стало известно, что власти Пальмы, столицы испанской Майорки, на летний сезон ограничат продажу алкоголя, чтобы город не заполняли пьяные туристы, которые ведут себя непристойно. Местный совет предложил отменить «счастливые часы» скидок на алкоголь, а также акции на спиртные напитки — например, два по цене одного.
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