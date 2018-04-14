Кривые параллели: иллюзия Виктории Скай

Оптические иллюзии, приводящие мозг человека в тупик, не редкость в Сети. Фокусница Виктория Скай из Атланты предложила свой вариант, ломающий восприятие.

Посмотрите на это изображение. Вам тоже кажется, что полосы на рисунке немного изгибаются и расположены под наклоном? Поздравляем! Ваш мозг вас обманул.

На самом деле все полоски на этом изображении прямые и параллельны друг другу.

Этот обман зрения — вариант иллюзии найденной исследователями Бристольского университета в 1970 году в одном из кафе с мозаичной стеной. Ее так и назвали "Cafe Wall Illusion".

Интересная иллюзия, которая объединяет в себе математику и искусство, создается за счет совместного действия нейронов зрительной коры и нейронов сетчатки глаза.