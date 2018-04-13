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Акула-исполин решила порезвиться с людьми
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Акула-исполин решила порезвиться с людьми 

Рамблер 3 часа назад
Любителям морских заплывов, которые наслаждались купанием возле берегов штата Южная Калифорния в Мексике, пришлось испытать острые ощущения. К ним подплыла огромная китовая акула, решившая порезвиться вместе с людьми. Колоссальное животное даже позволило одному из пловцов дотронуться до хвоста. Китовые акулы — крупнейшие из всех акул, живущих сегодня на планете, они также считаются одними из крупнейших рыб. Несмотря на устрашающую внешность, этот вид питается исключительно планктоном, поэтому не опасен для человека.
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