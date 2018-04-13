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Американец перепутал енота с тигром
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Американец перепутал енота с тигром 

Рамблер 1 час назад
Фото: pixabay.com
Сотрудники службы "911" получили звонок от жителя Манхэттена (Нью-Йорк), который сообщил, что возле его дома гуляет тигр.
Прибывшие на место полицейские с изумлением обнаружили вместо хищника симпатичного енота. Пресс-секретарь полиции Нью-Йорка заметил, что не понимает как можно было перепутать настолько разных животных.
Герой почти анекдотической ситуации остался неизвестным, однако в пользователи Сети, узнавшие эту историю, не перестают шутить над паникером и советуют ему основательно изучить зоологию.
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