Американец перепутал енота с тигром

Сотрудники службы "911" получили звонок от жителя Манхэттена (Нью-Йорк), который сообщил, что возле его дома гуляет тигр.

Прибывшие на место полицейские с изумлением обнаружили вместо хищника симпатичного енота. Пресс-секретарь полиции Нью-Йорка заметил, что не понимает как можно было перепутать настолько разных животных.

Герой почти анекдотической ситуации остался неизвестным, однако в пользователи Сети, узнавшие эту историю, не перестают шутить над паникером и советуют ему основательно изучить зоологию.