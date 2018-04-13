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Шоу, которое шокирует весь мир
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Шоу, которое шокирует весь мир 

Trendymen 2 часа назад
Фото: Trendymen
Плачь маленького ребенка вызывает у большинства людей одинаковую реакцию: любимое чадо нужно срочно успокоить. Японцы — не большинство. Японцы делают из детской истерики настоящее шоу и даже получают удовольствие.
В Японии существует поверье, согласно которому плачь маленького ребенка отпугивает злых духов. Каждый год в токийском монастыре Сенсоджи собираются тысячи людей, чтобы принять участие в крайне необычном фестивале Накидзумо. Главные звезды — дети от 6 месяцев до 3 лет.
Ничего сложного в правилах нет. Сумоисты (видимо, для контраста с грудничками) поднимают детей на руки и пугают их, стараясь довести до слез. Кто победит? Да тот, кто будет кричать громче.
Родители стоят вокруг и не могут нарадоваться истерике любимого чада. Может быть, этот фестиваль и есть причина тому, что японцы так отличаются от прочих национальностей — вряд ли настолько интенсивные переживания идут на пользу детской психике.
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