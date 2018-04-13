Ещё
Мистические явления космоса, попавшие на видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мистические явления космоса, попавшие на видео 

Don't Panic 1 час назад
Новые астрономические открытия приводят к появлению лишь еще большего количества вопросов. Надо признать, мы просто понятия не имеем, что происходит во Вселенной на самом деле. Зачастую снятые в космосе кадры напоминают самую настоящую мистику.
Зонды, летящие в бескрайней пустоте к далеким звездам, постоянно передают на Землю все новую информацию. Но что она значит? Почему на Венере бушуют невероятные штормы, откуда взялся Великий Аттрактор?
Это видео охватывает лишь мизерную часть того, о чем спорят современные астрофизики. Человечество стоит на пороге величайших открытий — вот только понравится ли нам то, что покажет Вселенная?
Последние новости
Пропавший в Зоне сумрака самолет вернулся через 37 лет. И снова исчез! Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие неприличные фамилии встречались у русских2
Как на самом деле выглядят официантки Октоберфеста51
Где можно спастись, если начнется Третья мировая37
На старой фотографии нашли путешественника во времени130
От поезда до пришельцев: странные бордели мира31
Видео
01:04
Монах 30 метров тащил машину стальными гениталиями
Безумный мир Азия
15:09
Самые гигантские цунами в истории: видео
Истории
01:27
Видео: привидение в розовом преследует водителя
Безумный мир
02:30
Как Горбачев сдал СССР
Истории
02:26
Как на самом деле выглядят официантки Октоберфеста
Люди
01:07
Спятивший гусь затерроризировал город
Безумный мир
00:26
Безразличный кот выиграл и ушел
Безумный мир
00:28
Акула-исполин решила порезвиться с людьми
Безумный мир
04:09
Мужчина оживил белку, получившую удар током
Безумный мир
12:00
В Антарктиде обнаружили гигантскую «антенну»
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение