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Тайна Снежного человека раскрыта
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Тайна Снежного человека раскрыта 

Don't Panic 4 часа назад
Фото: Don't Panic
Генетики из Йеля решили взять поиски правды о снежном человеке на себя. Они собрали самые достоверные образцы ДНК и провели анализ. Результат получился забавным.
Истории о встрече со снежным человеком постоянно всплывают в сети. Его видят в лесах Северной Америки и на отрогах Гималайских гор, а у многих криптозоологов уже скопилась целая коллекция «настоящих» костей этого мистического создания.
Вот только анализ ДНК (исследовали кожу, кости и даже зубы предполагаемого йети) показал очень прозаичный результат. Все останки принадлежат обычным медведям, один из них так и вовсе взят у собаки.
Интересно, что это исследование позволило не только развенчать уже надоевший миф о снежном человеке, но и найти недостающий виток эволюции тибетских бурых медведей. Оказывается, и мистика может быть полезна для настоящей науки.
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