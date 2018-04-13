Молодой кит погиб, проглотив около 30 кг пластика

Мертвого кита обнаружили у южных берегов Испании. Ученые сообщили, что причиной смерти юной особи стал пластик. В желудке кита было обнаружено около 30 килограммов пластиковых отходов.

Кит длиной свыше 10 метров и весом почти 6 тонн погиб из-за пластика, в желудке животного ученые нашли полиэтиленовые пакеты, рыболовные сети и другой мусор. Из-за невозможности переварить такую специфическую "пищу" началось развитие острого воспаления, которое переросло в перитонит и стало причиной смерти.

Загрязнение и особенно пластиковые отходы разрушают экосистему мирового океана. Последние исследования показали, что сейчас в океане скопилось около 1,8 трлн тонн мусора, что в 4-16 раз больше, чем считалось ранее.