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Люди с реальными сверхспособностями попали на видео
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Люди с реальными сверхспособностями попали на видео 

Trendymen 1 час назад
Сверхъестественные способности вовсе не выдумка киношных продюсеров. Пока одни наблюдают за приключениями очередного Супермена на экране, другие делают чудеса в реальной жизни и время от времени попадают на камеры.
На самом деле, в мире существует достаточно людей, чьи способности далеки от среднестатистических. Ученые не имеют ни малейшего понятия, почему так происходит — даже амбулаторные исследования показывают странные результаты.
Обычно такие люди не стремятся хвастаться своими достижениями. Само собой, кому хочется стать подопытной крысой. Но иногда скрыться от камер наблюдения бывает просто невозможно.
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