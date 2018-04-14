Люди с реальными сверхспособностями попали на видео

Сверхъестественные способности вовсе не выдумка киношных продюсеров. Пока одни наблюдают за приключениями очередного Супермена на экране, другие делают чудеса в реальной жизни и время от времени попадают на камеры.

На самом деле, в мире существует достаточно людей, чьи способности далеки от среднестатистических. Ученые не имеют ни малейшего понятия, почему так происходит — даже амбулаторные исследования показывают странные результаты.

Обычно такие люди не стремятся хвастаться своими достижениями. Само собой, кому хочется стать подопытной крысой. Но иногда скрыться от камер наблюдения бывает просто невозможно.