Тест: переживете ли вы конец света, если он наступит

Сотни лет разного рода провидцы предсказывают человечеству скорую гибель. Новую дату апокалипсиса назвал в начале апреля бывший сотрудник Геологической службы США Итан Троубридж. Он связывает конец света с приближающейся к Земле планетой Нибиру, заявляя, что NASA знали об этом еще около 30 лет назад, но засекретили информацию.

Сторонники теории заговора подхватили эту информацию и датой Апокалипсиса "назначили" 23 апреля 2018 года, когда Солнце, Луна и Юпитер окажутся в созвездии Девы. Этот парад планет сделает Нибиру видимым и даст начало концу света. Ну, по крайней мере, таков был сценарий. В назначенный день ничего не произошло, поэтому апокалипсис был снова перенесен.

16 декабря 2018 года, в 18.00 должен был случиться очередной апокалипсис, но и он не подтвердился. Многие находят параллели в предсказаниях Ванги и Нострадамуса. Оба пророчества обещают конец света в 2018-2019 годах.

А пока ни одно предсказание не сбылось, предлагаем вам пройти наш тест и узнать, сможете ли вы пережить конец света.