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Тест: переживете ли вы конец света?
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Тест: переживете ли вы конец света? 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Послезавтра"
Сотни лет разного рода провидцы предсказывают человечеству скорую гибель. Новую дату Апокалипсиса назвал в начале апреля бывший сотрудник Геологической службы США Итан Троубридж. Он связывает конец света с приближающейся к Земле планетой Нибиру, заявляя, что NASA знали об этом еще около 30 лет назад, но засекретили информацию.
Сторонники теории заговора подхватили эту информацию и датой Апокалипсиса "назначили" 23 апреля 2018 года, когда Солнце, Луна и Юпитер окажутся в созвездии Девы. Этот парад планет сделает Нибиру видимым и даст начало концу света.
До предполагаемого Апокалипсиса еще целая неделя, самое время разобраться, есть ли шанс у человечества выжить.
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