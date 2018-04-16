Тест: переживете ли вы конец света?

Сотни лет разного рода провидцы предсказывают человечеству скорую гибель. Новую дату Апокалипсиса назвал в начале апреля бывший сотрудник Геологической службы США Итан Троубридж. Он связывает конец света с приближающейся к Земле планетой Нибиру, заявляя, что NASA знали об этом еще около 30 лет назад, но засекретили информацию.

Сторонники теории заговора подхватили эту информацию и датой Апокалипсиса "назначили" 23 апреля 2018 года, когда Солнце, Луна и Юпитер окажутся в созвездии Девы. Этот парад планет сделает Нибиру видимым и даст начало концу света.

До предполагаемого Апокалипсиса еще целая неделя, самое время разобраться, есть ли шанс у человечества выжить.