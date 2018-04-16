Шведы возмутились неприличной фреской на стене дома

Жители городского квартала в Стокгольме не оценили фреску художницы Каролины Фалькхолт, которую она нарисовала на стене пятиэтажного дома. И это вполне объяснимо.

Смелая художница в качестве объекта живописи выбрала гигантский мужской половой орган, который изобразила в синих тонах. Каролина считает, что люди не должны стыдиться собственных тел и сексуальности в целом, поэтому изображает интимные органы мужчин и женщин.

Кстати, власти города одобрили неоднозначную фреску, но под давлением более консервативных жителей соседних домов, решили закрасить ее. Однако не сразу, а через несколько дней, чтобы все желающие могли посмотреть на скандальное изображение.

Впрочем, Каролина уже сталкивалась с подобной реакцией. Несколько месяцев назад подобную участь постигла аналогичная фреска художницы в Нью-Йорке. Ее закрасили через три дня по просьбе местных жителей.