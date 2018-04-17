Ещё
Дрон снял призрака в британском замке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Призрака снял дрон в британском замке 

Рамблер 6 часов назад
41-британец Томас Арнольд уверяет, что его беспилотнику удалось заснять призрака, обитающего в замке Беркли. Мужчина запустил дрон, чтобы сделать красивые панорамы старинного строения, однако в какой-то момент летательный аппарат перестал подчиняться командам. Арнольд всё-таки сумел посадить беспилотник, но самое удивительное началось позже. Просматривая кадры, снятые дроном, британец увидел, что на записи отчётливо видна белая фигура, очень похожая на всадника, несущегося по территории замка. Теперь Арнольд считает, что именно призрак нарушил работу дрона.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Мексике нашли монету «из будущего»85
Школьница без белья призвала к протестам189
Юная девственница продает себя ради круиза177
На старой фотографии нашли путешественника во времени140
5 самых ужасных «омолаживающих» средств в истории2
Видео
03:57
Что будет, если опустить бенгальский огонь в жидкий азот
Безумный мир
03:00
В Мексике нашли монету «из будущего»
Вещи
00:45
Маленький вомбат покорил YouTube
Безумный мир
08:22
Как торнадо уносит людей в никуда: реальная запись
Безумный мир
00:24
Власти СССР 30 лет скрывали жуткую авиакатастрофу
Истории
00:58
Мужчина из Тюмени превратился в русалку
Безумный мир
00:16
Дрон снял призрака в британском замке
Безумный мир
01:04
Монах 30 метров тащил машину стальными гениталиями
Безумный мир Азия
15:09
Самые гигантские цунами в истории: видео
Истории
03:26
Женщина, которая упала с 10 километров и выжила
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение