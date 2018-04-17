Самоубийцам Амстердама дадут умереть в капсулах 

Люди, которые приняли решение добровольно уйти из жизни, получат специальное приспособление для этого.
На похоронной выставке в Амстердаме посетителям показали капсулу, которая позволяет навсегда попрощаться с бытием легально и цивилизованно. Устройство уже прозвали "будкой самоубийц".
Находящийся внутри аппарата человек не будет испытывать никакого дискомфорта, а почувствует лишь легкое головокружение, затем потеряет создание и просто умрет.
Пока существует только макет устройства, которое получило очень футуристический дизайн.
Создатели изобретения дизайнер Александр Банник и активист Филипп Ничке, который кстати много лет выступал за легализацию эвтаназии, планируют представить первый рабочий экземпляр к концу этого года.