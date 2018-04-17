Самоубийцам Амстердама дадут умереть в капсулах

Люди, которые приняли решение добровольно уйти из жизни, получат специальное приспособление для этого.

На похоронной выставке в Амстердаме посетителям показали капсулу, которая позволяет навсегда попрощаться с бытием легально и цивилизованно. Устройство уже прозвали "будкой самоубийц".

Находящийся внутри аппарата человек не будет испытывать никакого дискомфорта, а почувствует лишь легкое головокружение, затем потеряет создание и просто умрет.

Пока существует только макет устройства, которое получило очень футуристический дизайн.