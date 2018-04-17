Священник провел телефонный сеанс экзорцизма и рад

Католический священник из Албании Эрнест Симони рассказал, что проводит сеансы экзорцизма не только присутствуя лично, но и "на удаленке". Для этого ему нужен лишь мобильный телефон, сообщает Reuters

Священнослужитель пояснил, что к такой экспресс-мере он прибегает лишь в случае крайней необходимости. Он зачитывает в телефонную трубку все те же молитвы на латыни, которые регулярно использует при таких обрядах и при личном присутствии. Такая методика уже зарекомендовала себя.

Служитель церкви также открыл курсы для начинающих экзорцистов, которые стартовали в Риме 16 апреля. На обучение записалось порядка 200 человек. Большинство из них — католические священники.

Во время занятий 89-летний священник читает лекции о психических болезнях и о том, как отличить их от одержимости дьяволом, об африканских колдунах и многом другом. Каждый ученик также получает пошаговую инструкцию о том, как правильно изгонять дьявола.