Школьница без белья призвала к протестам

Семнадцатилетняя Лиззи Мартинес призвала школьников США присоединиться к бойкоту, который она назвала "bracott", сообщает Metro. Она предложила всем девочкам снять бюстгальтеры и повесить их на свой рюкзак, а мальчикам — наклеить пластырь на соски поверх футболки.

Эта история началась две недели назад, когда школьницу из штата Флорида выгнали с занятий и пытались заставить надеть белье, чтобы "не отвлекать мальчиков и учителя". Лиззи рассказала о том, что декан отчитала ее за слишком свободную серую кофту, надетую без бюстгальтера. Девушку также отправили в кабинет врача, где ей выдали эластичный бинт, чтобы прикрыть соски.

@lizzymartineez

После этого инцидента Лиззи чувствовала себя униженной. Ее мать связалась с директором школы, который признал, что действия декана были чрезмерными. Однако директор отметил, что в правила школы скоро будет внесен пункт об обязательном ношении белья. Но Лиззи не согласна с такими изменениями.

"Вы не можете заставить девочек соблюдать дресс-код, который мальчики соблюдать не должны", — заявила она.

Девушка утверждает, что правила должны быть одинаковыми для всех. Если девочки должны будут в обязательном порядке носить белье, то мальчики тоже должны надеть бюстгальтеры. Она планирует и дальше ходить без белья, а также призвала всех учеников принять участие в акции протеста.

Как сообщает Associated Press, местная правозащитная организация требует начать проверки в школе.