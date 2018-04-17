Зачем в Китае взвешивают пыль

Законы некоторых стран ярко отличаются от общей массы, а порой встречаются весьма странные особенности национального колорита. К примеру, в Китае принято взвешивать уличную пыль, что делают специальные государственные служащие. Со стороны этот процесс выглядит очень странно, особенно для туриста, но истинная причина таких манипуляций весьма серьезная.

В 2017 году дворникам Китая стало намного тяжелее работать из-за новых норм выработки, которые утвердили местные власти. Специально обученные люди обязуются контролировать работу уборщиков, взвешивая уличную пыль.

Такие ревизии проводят без предупреждения в любое рабочее время дня. Контроллеры чистоты города ограждают квадратный метр тротуара и очень тщательно щетками вычищают каждую соринку.

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Вся собранная пыль далее взвешивается, и, в случае, если пыль превышает по весу дозволенную норму, то ответственный за данный участок уборщик получает штрафной балл. Если же работник получает три таких очка, то это грозит ему увольнением, а начальство получает строгий выговор.

Такие нововведения, между тем, ничуть не обрадовали китайских дворников, которым теперь приходиться работать в несколько раз усерднее, чтобы не лишиться работы.

Многие пользователи сети критикуют данную систему контроля загрязнения городов Китая, поскольку страна бьет все рекорды по загазованности воздуха из-за внушительного количества транспорта, заводов и прочих факторов.