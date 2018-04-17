Почему на Филиппинах люди живут на кладбищах

В странах третьего мира люди вынуждены бороться за существование и уметь выживать в любых условиях, что делают жители Манилы, столицы Филиппин. Местное кладбище является убежищем не только для мертвых, но и для живых, и только здесь можно увидеть, как люди сделали надгробия своих родственников собственным домом.

Кладбища сами по себе являются таинственным и мрачным местом, которых остерегаются живые и стараются не заходить на эту территорию без надобности. Однако у филиппинцев нет другого выхода и при тотальной бедности они вынуждены жить среди надгробий и памятников.

Эдаким домом для живых и мертвых выступает северное кладбище в Маниле, куда простым туристам не так уж и легко попасть. Чтобы посетить кладбище в Маниле туристам следует приобретать специальные пропуски у администрации.

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Все, кто наблюдал за жизнью филиппинцев на кладбище отмечают, что они выглядят вполне обычными людьми. Их повседневный быт протекает абсолютно стандартно, если не брать во внимание тот факт, что они обустроили кладбище под свой дом. Здесь спят, едят и отдыхают, а также играют дети на могилах других людей, что ничуть не смущает этих граждан.

Филиппины занимают 12 место в мире по количеству населения, поэтому многим бедным гражданам буквально не хватает жилья и они вынуждены ютиться со своими умершими родственниками. Жители Манилы решили проблему отсутствия жилья радикальным методом, оборудовав условия для жизни на кладбище Manila North Cemetery.

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Здесь даже построили специальный магазин, где граждане могут приобрести некоторые бытовые товары для себя и, разумеется, находится он, в одном из семейных склепов. Здесь живут даже те, у кого были более состоятельные родственники, которые могли позволить себе более защищенные гробы.