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Девушка стала русалкой за 3 тысячи долларов
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Девушка стала русалкой за 3 тысячи долларов 

Рамблер 4 часа назад
Американка стала копией принцессы Ариэль. Ее не смутило даже обязательное наличие хвоста.
1/7  Келли с детства была фанаткой Ариэль и не остановилась, пока не стала копией своей любимой принцессы.
Фото:
2/7  На силиконовый рыбий хвост она потратила около 3 тысяч долларов. Он весит больше 27 килограммов. Еще 500 долларов ушло на другие аксессуары.
Фото:
3/7  Девушка любит плавать в открытом море, а ее любимое место — скалы острова Гранд-Терк.
Фото:
4/7  Свои погружения она публикует на личном YouTube-канал.
Фото:
5/7  Девушка отказалась от учебы в колледже и стала профессиональной русалочкой. Она выступает на праздниках и конвентах.
Фото:
6/7  Даже выбираясь на сушу, Келли одевается как ее любимая героиня — у нее есть копия голубого платья Ариэль.
Фото:
7/7  Свое будущее американка связывает с модельным бизнесом, а пока собирает портфолио и наслаждается жизнью настоящей русалки.
Фото:
Диснеевские принцессы были и остаются примером для подражания нескольких поколений девочек. Но некоторые из них и повзрослев, не хотят расставаться с любимыми героинями. Они исполняют свои мечты, хотя и необычным образом.
Так поступила американка Келли. Будучи с детства поклонницей русалочки Ариэль, она не остановилась, пока не стала копией своей любимой принцессы. В прямом смысле — ее не смутило даже обязательное наличие хвоста.
Келли потратила на силиконовый рыбий хвост около 3 тысяч долларов, еще 500 долларов ушло на другие аксессуары. Хвост весит больше 27 килограммов.
Ради своей мечты девушка отказалась от учебы в колледже и стала профессиональной русалочкой. Она выступает на праздниках, конвентах, развивает свой YouTube-канал, где публикует свои погружения в образе.
Как настоящая Ариэль, девушка любит плавать в открытом море, а ее любимое место — скалы острова Гранд-Терк. Впрочем, даже выбираясь на сушу, Келли одевается как ее любимая героиня — у нее есть копия голубого платья Ариэль.
Свое будущее американка связывает с модельным бизнесом, а пока собирает портфолио и наслаждается жизнью настоящей русалки.
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