Девушка стала русалкой за 3 тысячи долларов

Свое будущее американка связывает с модельным бизнесом, а пока собирает портфолио и наслаждается жизнью настоящей русалки.

7/7 Свое будущее американка связывает с модельным бизнесом, а пока собирает портфолио и наслаждается жизнью настоящей русалки.

Даже выбираясь на сушу, Келли одевается как ее любимая героиня — у нее есть копия голубого платья Ариэль.

6/7 Даже выбираясь на сушу, Келли одевается как ее любимая героиня — у нее есть копия голубого платья Ариэль.

Девушка отказалась от учебы в колледже и стала профессиональной русалочкой. Она выступает на праздниках и конвентах.

5/7 Девушка отказалась от учебы в колледже и стала профессиональной русалочкой. Она выступает на праздниках и конвентах.

Свои погружения она публикует на личном YouTube-канал.

4/7 Свои погружения она публикует на личном YouTube-канал.

Девушка любит плавать в открытом море, а ее любимое место — скалы острова Гранд-Терк.

3/7 Девушка любит плавать в открытом море, а ее любимое место — скалы острова Гранд-Терк.

На силиконовый рыбий хвост она потратила около 3 тысяч долларов. Он весит больше 27 килограммов. Еще 500 долларов ушло на другие аксессуары.

2/7 На силиконовый рыбий хвост она потратила около 3 тысяч долларов. Он весит больше 27 килограммов. Еще 500 долларов ушло на другие аксессуары.

Келли с детства была фанаткой Ариэль и не остановилась, пока не стала копией своей любимой принцессы.

1/7 Келли с детства была фанаткой Ариэль и не остановилась, пока не стала копией своей любимой принцессы.

Американка стала копией принцессы Ариэль. Ее не смутило даже обязательное наличие хвоста.

Диснеевские принцессы были и остаются примером для подражания нескольких поколений девочек. Но некоторые из них и повзрослев, не хотят расставаться с любимыми героинями. Они исполняют свои мечты, хотя и необычным образом.

Так поступила американка Келли. Будучи с детства поклонницей русалочки Ариэль, она не остановилась, пока не стала копией своей любимой принцессы. В прямом смысле — ее не смутило даже обязательное наличие хвоста.

Келли потратила на силиконовый рыбий хвост около 3 тысяч долларов, еще 500 долларов ушло на другие аксессуары. Хвост весит больше 27 килограммов.

Ради своей мечты девушка отказалась от учебы в колледже и стала профессиональной русалочкой. Она выступает на праздниках, конвентах, развивает свой YouTube-канал, где публикует свои погружения в образе.

Как настоящая Ариэль, девушка любит плавать в открытом море, а ее любимое место — скалы острова Гранд-Терк. Впрочем, даже выбираясь на сушу, Келли одевается как ее любимая героиня — у нее есть копия голубого платья Ариэль.

Свое будущее американка связывает с модельным бизнесом, а пока собирает портфолио и наслаждается жизнью настоящей русалки.