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Конец эпохи: умер последний королевский корги
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Конец эпохи: умер последний королевский корги 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @TheBritishMonarchy
Последний корги королевы Елизаветы скончался от болезни, связанной с раком.
Как сообщает Daily Mail, королева больше всего переживала из-за смерти Уиллоу, так звали пса. Ему было 14 лет — для собаки почтенный возраст. Источник в Букингемском дворце рассказал, что Елизавета II оплакивала всех своих корги, однако больше всего ее потрясла смерть Уиллоу.
Это действительно можно назвать концом эпохи, так как больше королева не планирует разводить собак из-за своего возраста. В одном из интервью она упомянула, что не хотела бы пережить своих животных.
Первого корги Елизавете II подарили на ее 18-летие, собаке дали имя Сьюзен. С тех пор у нее было более 30 собак, но все они были кровно связаны с той самой первой корги — Сьюзен.
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