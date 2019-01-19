Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Счастливы вместе: она старше мужа на 53 года 

Рамблер 3 часа назад
Альмеде Эррелли исполнилось 72 года, а Гэри Хардвику — 19. Они познакомились два года назад на похоронах сына Альмеды Роберта и практически сразу влюбились друг в друга. Их следующая встреча состоялась через два месяца в пиццерии Chuck E Cheese, куда их позвала вдова Роберта Лиза. Роман развивался настолько стремительно, что уже через две недели Гэри задал Альмеде главный вопрос, а через шесть дней они поженились на церемонии, которую юноша организовал самостоятельно всего за 194 доллара.
Подписчики на его странице в Instagram разделились на два лагеря: одни верят в их "любовь до гроба", другие же обвиняют Гэри в неискренности. Последние говорят, что Гэри "слишком банально выражает свои эмоции" и делает "нереалистично много комплиментов жене". Они считают, что таким образом Гэри пытается раскрутить свой блог на Youtube и в Instagram.
Кроме того, родственники Альмеды не поддерживают пару, и практически все отвернулись от женщины. Однако пара не обращает внимание на недоброжелателей и завистников.
Комментарии43
Безумный мир , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто принимал участие в первом советском конкурсе красоты1
Какие находки делают во льдах Антарктики1
Высокий фэшн: самые странные пассажиры метро10
Когда человечество утратит свой пол
Волшебное преображение: собаки цвета радуги
Видео
05:58
Какие находки делают во льдах Антарктики
Вещи
05:07
Самые известные обманы в истории
Истории
03:07
Первая женщина в космосе: полет Терешковой
Люди
12:45
Какие изменения произошли на планете всего за 30 лет
Места
01:55
Какие последствия на самом деле имел Чернобыль
Истории
00:49
Пенсионерка устроила заплыв под байкальским льдом
Люди
10:38
Мифы, от которых давно пора отказаться
Истории
00:47
Астероид, который может столкнуться с Землёй
Истории
00:22
Мужчина спрыгнул с круизного судна ради лайков
Безумный мир
00:15
Гигантский крутящийся на воде диск засняли в США
Безумный мир Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение