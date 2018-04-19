«Подземная» мода: странные наряды пассажиров метро

Обычное утро в московском метро. В час пик только так.

14/15 Обычное утро в московском метро. В час пик только так.

Лайфхак: как превратить обычные черные кеды в дизайнерскую обувь. Вилки вам в помощь!

12/15 Лайфхак: как превратить обычные черные кеды в дизайнерскую обувь. Вилки вам в помощь!

Фраза: "У меня на спине глаз нету" в данном случае теряет всякий смысл.

6/15 Фраза: "У меня на спине глаз нету" в данном случае теряет всякий смысл.

Один вопрос: где они находят такое??

4/15 Один вопрос: где они находят такое??

Когда в душе весна. Нет, даже почти лето!

1/15 Когда в душе весна. Нет, даже почти лето!

Ежедневно тысячи людей спускаются в метро, чтобы добраться до работы. Час пик, толпы народу, нескончаемый пассажиропоток. После утренних минут в подземке еще нужно время, чтобы прийти в себя.

Многие не любят метро за жуткую толчею, разнообразие всевозможных "ароматов" и других "прелестных" вещей. Но иногда минуты, проведенные в подземке, способны подарить не только массу впечатлений. Стоит только оторваться от экрана смартфона и посмотреть вокруг.

В метро можно встретить совершенно разных людей, многие из которых обладают весьма нестандартными вкусами. В подземке даже мода своя. И "законодатели" этой моды способны подарить вам массу положительных эмоций.

Необычные персонажи московского метро — в фотогалерее.