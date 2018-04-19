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«Подземная» мода: странные наряды пассажиров метро
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«Подземная» мода: странные наряды пассажиров метро 

Рамблер 34 минуты назад
Для некоторых людей даже вагон метро может стать настоящим подиумом.
1/15  Когда в душе весна. Нет, даже почти лето!
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2/15  Идеальный способ привлечь к себе внимание и остаться инкогнито.
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3/15  Ужасные московские пробки даже Шляпника вынудили спуститься в метро.
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4/15  Один вопрос: где они находят такое??
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5/15  Утро понедельника — оно такое....
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6/15  Фраза: "У меня на спине глаз нету" в данном случае теряет всякий смысл.
Фото:
7/15  Бруталы, они такие...
Фото:
8/15  Императрица всея метро, не иначе...
Фото:
9/15  Когда слишком увлеклась модными тенденциями.
Фото:
10/15  Лесная фея решила показаться людям.
Фото:
11/15  В метро сидел кузнечик.
Фото:
12/15  Лайфхак: как превратить обычные черные кеды в дизайнерскую обувь. Вилки вам в помощь!
Фото:
13/15  Котики прекрасны в любом виде. Или нет?
Фото:
14/15  Обычное утро в московском метро. В час пик только так.
Фото:
15/15  "Белка песенки поет, да орешки все грызет". Дизайнерская сумка точно привлечет внимание.
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Ежедневно тысячи людей спускаются в метро, чтобы добраться до работы. Час пик, толпы народу, нескончаемый пассажиропоток. После утренних минут в подземке еще нужно время, чтобы прийти в себя.
Многие не любят метро за жуткую толчею, разнообразие всевозможных "ароматов" и других "прелестных" вещей. Но иногда минуты, проведенные в подземке, способны подарить не только массу впечатлений. Стоит только оторваться от экрана смартфона и посмотреть вокруг.
В метро можно встретить совершенно разных людей, многие из которых обладают весьма нестандартными вкусами. В подземке даже мода своя. И "законодатели" этой моды способны подарить вам массу положительных эмоций.
Необычные персонажи московского метро — в фотогалерее.
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