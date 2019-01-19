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Фотографии самых модных пассажиров подземки 

Рамблер 6 часов назад
Ежедневно тысячи людей спускаются в метро, чтобы добраться до работы. Час пик, толпы народу, нескончаемый пассажиропоток. После утренних минут в подземке еще нужно время, чтобы прийти в себя.
Многие не любят метро за жуткую толчею, разнообразие всевозможных "ароматов" и других "прелестных" вещей. Но иногда минуты, проведенные в подземке, способны подарить не только неприятные впечатления. Стоит только оторваться от экрана смартфона и посмотреть вокруг.
В метро можно встретить совершенно разных людей, многие из которых обладают весьма нестандартными вкусами. В подземке даже мода своя. И "законодатели" этой моды способны подарить вам массу положительных эмоций.
Необычные персонажи московского метро — в фотогалерее.
Безумный мир , Фото
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