Фотографии самых модных пассажиров подземки

Ежедневно тысячи людей спускаются в метро, чтобы добраться до работы. Час пик, толпы народу, нескончаемый пассажиропоток. После утренних минут в подземке еще нужно время, чтобы прийти в себя.

Многие не любят метро за жуткую толчею, разнообразие всевозможных "ароматов" и других "прелестных" вещей. Но иногда минуты, проведенные в подземке, способны подарить не только неприятные впечатления. Стоит только оторваться от экрана смартфона и посмотреть вокруг.

В метро можно встретить совершенно разных людей, многие из которых обладают весьма нестандартными вкусами. В подземке даже мода своя. И "законодатели" этой моды способны подарить вам массу положительных эмоций.

Необычные персонажи московского метро — в фотогалерее.