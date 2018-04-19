Говядину, которой 117 лет, попробовали на вкус

Люди на многое готовы пойти ради славы. Тем более сейчас, когда виртуальное пространство способно в мгновение ока сделать тебя звездой. Но конкуренция слишком высока, ведь тех, кому хочется стать интернет-знаменитостью десятки тысяч. Вот и приходится придумывать различные способы прославиться.

Например пользователь под ником Steve1989MREInfo создал свой канал, где демонстрирует, как он пробует старые армейские пайки. Так, в своем последнем видео Стив рискнул отведать говядину столетней давности.

В пайке одного из солдат британской армии, датированном 1900 годом, отважный дегустатор нашел обработанное высушенное и спрессованное мясо.

По признанию Стива, кусок говядины напоминал высохшую грязь, да и по вкусу мало чем от нее отличался.

Из мяса также предлагалось приготовить бульон, рецепт которого был указан на упаковке. Но и его вкус дегустатора не особенно впечатлил.

Кстати, это не самая "древняя" еда, которую довелось попробовать Стиву. До этого он уже отведал сухое печенье времен гражданской войны.

Но, согласитесь, одно дело съесть старый крекер, а совсем другое — кусок мяса, "возраст" которого 117 лет!

Как справляется с подобными "деликатесами" желудок Стива, история умалчивает. Но стоит подчеркнуть, что подобная дегустация — дело опасное.