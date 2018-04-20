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Девушка приехала на свой выпускной в гробу
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Девушка приехала на свой выпускной в гробу 

Рамблер 46 минут назад
Фото: Alexandrea Clark/Facebook
Выпускной для любой девушки — событие волнующее и эпохальное. Это первый выход свет и одновременно прощание со школой, поэтому к нему тщательно готовятся. Однако некоторые барышни ради эффектного появления на балу не останавливаются на банальной карете или лимузине напрокат. Так поступила Александра Кларк из штата Джорджия.
Alexandrea Clark/Facebook
Она прибыла на выпускной в катафалке, чем сильно удивила одноклассников. Впрочем, совершенного сюрприза не получилось — девушка уже 2 года подрабатывает в морге и собирается в будущем открыть свой похоронный бизнес.
Однако сама Александра заявила, что выбор транспортного средства никак не связан с ее планами на жизнь, а является предостережением для ее друзей. Девушка решила напомнить им, что после приема алкоголя, без чего не обходится ни один выпускной, им не стоит садиться за руль. Иначе их взрослая жизнь может ограничиться точно таким же гробом. Словом, memento mori.
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