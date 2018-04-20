Американские феминистки изобрели свой шрифт

Мировое движение феминисток набирает обороты. Американские активистки предлагают использовать свой собственный, феминистский шрифт для особенно громких заявлений на тему гендерного равенства, например.

Предполагается, что специальный шрифт будет способствовать продвижению идей феминизма.

В следующий раз, когда у вас есть что-то громкое, чтобы сказать о гендерном равенстве, используйте правильный шрифт. Шрифт можно использовать для изготовления плакатов и открыток, достаточно его просто загрузить и создать нужное изображение, в том числе и за пределами США.

О создании русской версии шрифта речи пока не идет.