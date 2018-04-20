Ещё
Американские феминистки изобрели свой шрифт
Далее:
Читайте также:
Ещё

Американские феминистки изобрели свой шрифт 

Рамблер 1 час назад
Фото: @yayitsyai
Мировое движение феминисток набирает обороты. Американские активистки предлагают использовать свой собственный, феминистский шрифт для особенно громких заявлений на тему гендерного равенства, например.
Предполагается, что специальный шрифт будет способствовать продвижению идей феминизма.
В следующий раз, когда у вас есть что-то громкое, чтобы сказать о гендерном равенстве, используйте правильный шрифт. Шрифт можно использовать для изготовления плакатов и открыток, достаточно его просто загрузить и создать нужное изображение, в том числе и за пределами США.
О создании русской версии шрифта речи пока не идет.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему жители Японии массово отказываются от секса47
Как полет советского МиГ-25 остановил ядерную войну61
Сексуальные традиции прошлого, способные потрясти144
Кого называли русскими до русских19
Доступен ли веганам оральный секс48
Видео
03:57
Что будет, если опустить бенгальский огонь в жидкий азот
Безумный мир
03:00
В Мексике нашли монету «из будущего»
Вещи
00:45
Маленький вомбат покорил YouTube
Безумный мир
00:50
Девушку-«динозавра» уволили из армии за присягу
Безумный мир
00:08
Невысокой красотке не повезло с алкоголем
Безумный мир
08:22
Как торнадо уносит людей в никуда: реальная запись
Безумный мир
00:24
Власти СССР 30 лет скрывали жуткую авиакатастрофу
Истории
00:58
Мужчина из Тюмени превратился в русалку
Безумный мир
00:16
Дрон снял призрака в британском замке
Безумный мир
01:04
Монах 30 метров тащил машину стальными гениталиями
Безумный мир Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение