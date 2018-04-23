Художница пишет картины грудью

Искусство бывает разным. Особенно поражает современное…В этой статье мы хотим рассказать вам о художнице, которая пишет свои картины… грудью.

Карельские вести

Вот так, после нескольких прикосновений любимой мужчинами женской частью тела, происходит превращение чистого листа бумаги в зимний пейзаж.

Татьяна уже 4 год пишет картины таким способом и неплохо зарабатывает на них, организовывая аукционы на своем блоге. Художница готова творить: перед ней мольберт с чистым холстом, вспомогательные кисти и краски.

Карельские вести

Небольшая мастерская не отличается особой пышностью убранства. Креслом здесь служит огромный чемодан, по комнате расставлены свечи и играет музыка — все для создания особой атмосферы.