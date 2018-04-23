Необычные факты, которые оказались правдой

Ежедневно печатные издания и интернет пичкают нас разной информацией. Очень часто на страницах журналов и сайтах можно встретить пугающие факты о повседневной жизни, которые способны надолго испортить настроение даже самым здравомыслящим людям. Но иногда эти сведения оказываются действительно полезными, помогают узнать мир и даже подсказывают, как изменить жизнь к лучшему. Например, знаете ли вы, что проводить часы в туалете по-настоящему вредно? Задумывались ли вы, о чём говорит аватарка, которую вы используете в соцсетях? Слышали ли вы, что по заставке на телефоне окружающие всё узнают о вас? Готовы ли вы к тому, что ваша любимая музыка выдаст особенности вашего характера? А ещё у нас есть неприятная новость для любительниц кофе — этот напиток уменьшает вашу грудь. И это доказали учёные!