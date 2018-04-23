Невероятное открытие сделали в Египте

Египет неизменно привлекает внимание не только туристов, но и историков, археологов и искателей приключений. Пирамиды завораживают одним лишь видом, но сколько тайн они хранят до сих пор! Недавно в Египте сделали сенсационное открытие, которое может стать одним из самых громких за последние пару сотен лет. Специалисты открыли нечто, что грозит полностью перевернуть наш мир. Однако подробности этой выдающейся находки тщательно скрывают, даже ходят слухи, что к ней причастны военные. Итак, что же такого нашли в Египте? Недавно специалисты открыли на территории страны секретный город. Туда нельзя попасть посторонним из-за того, что там располагается военная база. Раньше здесь вели раскопки, но в какой-то момент город закрыли и запретили проводить работы. Почему же этот таинственный город засекретили?