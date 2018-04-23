Ещё
Фотографии, которые оказались дерзкой подделкой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фотографии, которые оказались дерзкой подделкой 

Рамблер 8 часов назад
Бороздя просторы интернета, мы постоянно встречаем завораживающие фотографии, в реальность которых иногда сложно поверить. И это правильно, ведь многие из этих «сенсационных» картинок оказываются банальными подделками. Припомните, не натыкались ли вы на эти фотографии? Если они попадутся вам на глаза, не спешите ими делиться, ведь это фейки, созданные действительно талантливыми дизайнерами, которые просто решили над вами подшутить.
1. Фото со львом, который рычит на заставке кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer.
2. Фотография пилота, который сделал селфи, высунув селфи-палку из кабины самолёта во время полёта.
3. Фото замка на крошечном острове-камне посреди моря.
4. Фотография аппетитного арбуза ярко-синего цвета.
5. Фотография живота беременной женщины, на которой видна пятка малыша внутри живота.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Невероятное открытие сделали в Египте16
56-летний итальянец решил стать женщиной47
Исполинского «ангела» обнаружили в космосе4
Впечатляющие фотографии появления человека на свет81
Мужчина выжил после нападения змеи, медведя и акулы9
Видео
00:50
В горах нашли «гриб бессмертия» размером с зонт
Вещи
03:57
Что будет, если опустить бенгальский огонь в жидкий азот
Безумный мир
03:00
В Мексике нашли монету «из будущего»
Вещи
01:23
Исполинского «ангела» обнаружили в космосе
Безумный мир
10:13
Гаджеты из будущего, которые уже можно купить
Вещи
03:53
Фотографии, которые оказались дерзкой подделкой
Безумный мир
05:44
Самые милые зверёныши
Безумный мир
05:51
Невероятное открытие сделали в Египте
Безумный мир
00:10
Большеглазый малыш нашёл игрушку
Безумный мир
04:50
Необычные факты, которые оказались правдой
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение