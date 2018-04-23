Фотографии, которые оказались дерзкой подделкой

Бороздя просторы интернета, мы постоянно встречаем завораживающие фотографии, в реальность которых иногда сложно поверить. И это правильно, ведь многие из этих «сенсационных» картинок оказываются банальными подделками. Припомните, не натыкались ли вы на эти фотографии? Если они попадутся вам на глаза, не спешите ими делиться, ведь это фейки, созданные действительно талантливыми дизайнерами, которые просто решили над вами подшутить.

1. Фото со львом, который рычит на заставке кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer.

2. Фотография пилота, который сделал селфи, высунув селфи-палку из кабины самолёта во время полёта.

3. Фото замка на крошечном острове-камне посреди моря.

4. Фотография аппетитного арбуза ярко-синего цвета.

5. Фотография живота беременной женщины, на которой видна пятка малыша внутри живота.