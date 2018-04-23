Мужчина выжил после нападения змеи, медведя и акулы

Двадцатилетний житель штата Колорадо (США) Дилан МакУильямс опровергает утверждение, что в одну воронку снаряд дважды не попадает. За последние несколько лет ему «повезло» подвергнуться нападению трех опасных животных.

В 2015 году во время отдыха на природе молодого человека укусила гремучая змея. От смерти Дилана спасло лишь то, что змея успела впрыснуть в рану совсем немного яда. МакУильмс отделался лишь парой дней в больнице.

Летом прошлого года Дилан отправился в поход и ночью подвергся нападению черного медведя. По словам молодого человека, 140-килограммовое животное вцепилось в его голову и лишь навыки, которыми обладал работавший ранее инструктором по выживанию МакУильямс, позволили ему остаться в живых.

Я просто бил медведя в глаза, пока он не отпустил меня,

— рассказывает парень.

На голову молодого человека наложили 9 швов.

И вот на днях новая напасть: Дилан во время занятий серфингом на Гаваях повстречался с тигровой акулой. Как сообщает издание The Mirror, молодой человек почувствовал толчок в ногу, но не сразу понял, что произошло. Затем он увидел под собой акулу и чудом от нее отбился. Морская хищница отчего-то решила не преследовать жертву, Дилан сумел вплавь добраться до берега. После встречи с акулой МакУильямс обзавелся еще 7 швами на ноге.

Даже не знаю, можно назвать меня везунчиком или невезучим,

— признается молодой американец.